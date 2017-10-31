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Rus propagandası 126 milyon ABD'liye ulaştı

Giriş Tarihi: 31.10.2017 11:16
Rus seçim propagandası 126 milyon ABD'liye ulaştı

Facebook, son iki yıl içinde merkezli paylaşımların 126 milyon ABD'liye ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook 2016 ABD leri öncesi ve sonrasında 800 bin paylaşımın bağlantılı gerçekleştiğini açıkladı.

Aynı açıklamada söz konusu paylaşımların platform üzerinden 126 milyon ABD'liye ulaştığı bilgisine de yer verildi.

Reuters'ın iddiasına göre, söz konusu paylaşımların çoğunlukla sosyal ve politik açıdan ayrıştırıcı unsurlar içeriyor.

Facebook bu rakamları, Senato'ya Twitter ve Google ile beraber bu hafta vereceği ifade öncesinde yazılı olarak açıkladı.

Amerikan Kongresi tarafından yürütülen soruşturmada, 2016 yılında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale edip etmediği ve ABD Başkanı 'ın kampanya ekibinin direkt olarak Rusya bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

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Rus seçim propagandası 126 milyon ABD'liye ulaştı
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