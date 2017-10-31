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! Bir evde 9 bulundu!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 11:15
Vahşet! Bir evde 9 ceset bulundu!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki bir evde 9 kişinin parçalanmış leri bulundu.

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Vahşet! Bir evde 9 ceset bulundu!
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