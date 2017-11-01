ABD'den nükleer cephanelik için 1.2 trilyon dolar!

Dünya nükleer silahlanma yarışını konuşurken, ABD'de Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) hazırladığı bir rapor oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Rapora göre, ABD'nin önümüzdeki 30 yılda nükleer cephaneliğe harcayacağı rakam 1.2 trilyon doların üzerinde olacak.

OBAMA DÖNEMİNE GÖRE TAHMİNLER YÜKSELDİ

The Guardian'da yer alan habere göre, nükleer harcamalar konusundaki tahmini rakam, Obama döneminde yapılan tahminlerin yüzde 25 üzerinde. Üstelik bu rakama, Trump yönetiminin sipariş edeceği yeni silahlar da dahil değil. Rapor ayrıca rakamın 2020'li ve 2030'lu yıllarda yeniden artış gösterebileceğini öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiği günden bu yana ABD'nin nükleer stoklarını arttırmaktan, Savunma Bakanlığı ise balistik füzelerin ve denizden fırlatılan kruz füzelerinin modernizasyonundan bahsediyor.

TRUMP'TAN ABD MEDYASINA "NÜKLEER SİLAH" ELEŞTİRİSİ!

Ancak bağımsız nükleer araştırmacısı Stephen Schwartz bu gelişmelerin, ABD'nin savunma bütçesi için uygun olmayacağını düşünüyor. Konuyla ilgili konuşan Scharwtz, "Eğer bu planlar gerçekleştirilirse, bu Reagen yönetiminden beri görülen en geniş nükleer yapılanma olur ve bütçeye uygun olmaz" ifadelerini kullanıyor.

Rapor ayrıca ABD'nin nükleer programının bütçesi hakkında yapılmış ilk kapsamlı araştırma olarak öne çıkıyor.