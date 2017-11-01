Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da kan donduran olay

Giriş Tarihi: 31.10.2017 18:38 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 01:44
Hindistan'da kan donduran olay

'da 100 yaşındaki kadına tecavüz ederken yakalanan kişi gözaltına alındı.

'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Jaani Köyü'nde A.P. isimli saldırgan, ailesiyle birlikte yaşayan 100 yaşındaki kadının evine girerek yaşlı kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında aile üyeleri tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki saldırganın olay anında sarhoş olduğunu belirtildi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bölge halkı saldırgan için idam cezası talep ediyor.

Bir anne baba bunu nasıl yapar! İstismar, tecavüz, fuhuş...
Seksomnia hastası tecavüz suçundan aklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da kan donduran olay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz