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'da Abe yeniden başbakanlığa seçildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 10:37
Japonya'da Abe yeniden başbakanlığa seçildi

'da 22 Ekim'de yapılan in galibi olan Liberal Demokratik Parti lideri yeniden başbakanlığa seçildi.

Kyodo ajansının haberine göre, partisi parlamentonun alt kanadının üyelerinin belirlendiği seçimden zaferle çıkan Abe, Diet adı verilen mecliste düzenlenen özel oturumla yeniden başbakanlığa getirildi.

Abe'nin yeni hükümette bir önceki kabine üyelerinin hepsini tutması bekleniyor.

'da, eylül ayında feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere yapılan de Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar, parlamentonun alt kanadında üçte iki çoğunluğu elde etmişti.

Ülkede parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

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Japonya'da Abe yeniden başbakanlığa seçildi
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