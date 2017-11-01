Kocasıyla birlikte tüm sülalesini zehirledi

Pakistan
'ın Muzaffargarh bölgesinde Asya Bibi, eylül ayında görücü usulüyle evlendiği eşini öldürmek için korkunç bir plan yaptı. 20 yaşındaki kadın, kocası Amjad'a zehirli süt içirmeye kalktı. Taze geline korkunç planında yasak aşk yaşadığı sevgilisi Şahid ile adamın halası Zarina da yardımcı oldu. Fakat plan istendiği gibi gitmedi: Amjad sütü içmek istemeyip karısına "Bununla yoğurt yap" dedi. Asya Bibi eşine itiraz etmeyip, zehirli sütle yoğurt yaptı. Ancak zehirli yoğurdu sadece Asya Bibi'nin eşi Amjad değil, kocasının tüm sülalesi yedi. Bunun üzerine ortaya korkunç tablo çıktı. Pakistan basınındaki haberlere göre; Asya Bibi'nin eşi ile birlikte adamın 15 akrabası öldü. 12 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Asya Bibi, sevgilisi Şahid ile halası ise tutuklandı.