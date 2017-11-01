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'dan kritik ve açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 19:05 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 01:44
NATO'dan kritik Rusya ve Çin açıklaması

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, ve ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını belirterek, yeni bir istemediklerini bildirdi.

Rus haber ajansı Sputnik'de yer alan habere göre, 'yı ziyaret eden Stoltenberg, - Konseyi'nin sürdürülmesinden yana olduklarını belirtti.

NATO'nun, Rusya ve ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını dile getiren Stoltenberg, "Diyaloğa inanıyoruz çünkü yeni istemiyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Çin'i izole etme niyetinde olmadıklarını kaydetti.

Yeni bir silahlanma yarışı da istemediklerini belirten Stoltenberg, "Rusya bizim komşumuz. Görüş ayrılıklarımız olduğunda, oturup bunları çözmeliyiz." ifadesine yer verdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelen Stoltenberg, 'nin füze ve nükleer silah programlarının, "küresel bir yanıt gerektiren küresel bir tehdit teşkil ettiğini" kaydederek, "Kuzey Kore, nükleer ve balistik programlarından vazgeçmeli." ifadesini kullanmıştı.

Abe ile sorunun barışçıl çözümü için Pyongyang yönetimine karşı güçlü uluslararası baskı uygulanması konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Stoltenberg, NATO ve Japonya'nın güvenlik, siber saldırılar ve terörizmle mücadele konularında iş birliğini artırma kararı aldığını bildirmişti.

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NATO'dan kritik Rusya ve Çin açıklaması
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