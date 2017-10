Son dakika: ABD'de terör saldırısı

New York'ta bir sürücünün kamyonetini bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdüğü olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, New York'ta bugün korkunç bir trajedi yaşandığını söyledi.

ABD'de terör saldırısı

New York Polis Departmanı Şefi James O'Neill ise saldırganın kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine sürdükten sonra bir okul aracına çarparak durduğunu söyledi.

O'Neil, elinde iki sahte silahla kamyonetten çıkan saldırganın polis tarafından karnından vurularak gözaltına alındığını ifade etti. New York Valisi Andrew Cuomo ise saldırganı "yalnız kurt" olarak tanımladı ve tek başına hareket ettiğini söyledi. Öte yandan 29 yaşında olduğu belirtilen saldırganın kimliğinin şu aşamada açıklanmayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada New York'taki saldırının hasta ve dengesiz bir kişinin saldırısına benzediğini ve polisin olayı yakından takip ettiğini ifade etti.

Manhattan'da çifte saldırı