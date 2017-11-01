Son dakika! Yardıma muhtaç Amerikalılara Müslümanlardan yardım eli

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko için, Amerikalı Müslümanların bağışlarıyla hazırlanan ve toplamda 100 konteyner olması planlanan insani yardımlarının artık Dominik Cumhuriyeti üzerinden değil, doğrudan ABD'den gönderileceğini açıkladı.

Başkan Demir, Chicago'daki Zekat Vakfı Genel Merkezi'ndeki yardım yükleme işlemleri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KASIRGANIN ÜZERİNDEN 1,5 AY GEÇTİ AMA HALA ELEKTRİKLERİ YOK

Porto Riko'daki felaketten ABD'de yaşayan herkesin derin üzüntü duyduğunu söyleyen Demir, "Aradan geçen yaklaşık 1,5 aya rağmen, kasırganın vurduğu Porto Riko'nun yaklaşık yüzde 80'i hala elektriksiz ve bölgede binden fazla okul hala kapalı. İnsanların yiyecek ekmekleri, içecek suları yok. ABD'den bölgeye sadece tek firma malzeme götürebiliyor. Bu nedenle oluşan yoğun talep, yardımların bölgeye ulaşmasını sıkıntıya sokuyor." dedi.

ABD HÜKÜMETİ İLGİSİZ

Amerikan halkının bir bölümünün, ABD hükümetinin felaket sonrasında çaresiz ya da ilgisiz kaldığını düşündüğünü belirten Demir, "Biz yardımlarımızı daha önce Dominik Cumhuriyeti üzerinden Porto Riko'ya ulaştırıyorduk. Bundan sonra yardımları Chicago ya da başka şehirlerden doğrudan felaket bölgesine gönderebileceğiz." diye konuştu.

Demir, ABD'de yaşayan Müslümanların bağışlarıyla hazırlanan insani yardımların toplamda 100 konteynere ulaşmasının planlandığını sözlerine ekledi.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ TEMİN EDİLİYOR

Kasırga sonrasında Porto Riko'ya giderek yardım malzemelerinin içeriği ve bölgeye nasıl ulaştırılacağı konusunda çalışma yürüten Zekat Vakfı Afrika ve Asya Programları Yöneticisi Leticia Escamilla da "Porto Riko'yu vuran Maria kasırgasının neden olduğu yıkımı görür görmez bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçtik. Müslüman toplumuyla iş birliği içinde bölgede yoğun şekilde ihtiyaç duyulan bebek maması, bebek bezi ve gıda türü ihtiyaçların temin edilmesi ve bölgeye ulaştırılması üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Escamilla, Porto Riko'nun birçok bölgesinin hala elektrik ve susuz olduğunu, insanların su ve tıbbi gereçler gibi hayati malzemelere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

90 MİLYAR DOLARLIK ZARARA YOL AÇMIŞTI

Saatteki hızı 250 kilometreye ulaşan Maria kasırgası 20 Eylül'de vurduğu Porto Riko'da 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, yaklaşık 90 milyar dolarlık da zarara yol açmıştı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 aya rağmen bölgedeki elektrik ve su şebekesinin büyük oranda çalışmaması, vatandaşların gıda, içme suyu, ilaç, mama ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlar noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam etmesi ülkenin birçok kentinde protesto edilmişti.