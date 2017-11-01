Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’da!

İHA

Dünya Haberleri

Vladimir Putin İran’da!

Devlet Başkanı , ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Tahran’a geldi.

Devlet Başkanı , 'ın başkenti Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Rus lideri taşıyan uçak TSİ 13.10 sıralarında Tahran'a indi. Putin, İran'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Rus lider aynı zamanda Azerbaycan ve İranlı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacak. Tahran'da gerçekleştirilecek olan görüşmede terörizm ve güvenlik konularının yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vladimir Putin İran’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz