40 yıllık dostluğu terör bitirdi

ABD
, ülkenin en renkli kutlaması olan Cadılar Bayramı'nın New York
'ta yaşanan kamyonetli saldırı ile kana bulanmasının şokunu yaşıyor.
Home Depot firmasından kiraladığı kamyonetle Manhattan'da bisiklet yoluna girerek 8 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın, Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu açıklandı. 11 Eylül
'de Dünya Ticaret Merkezi
'ne düzenlenen terör saldırılarından bu yana New York'ta gerçekleşen en kanlı saldırı olan eylemde yaşamını yitirenler arasında bulunan 5 Arjantinli arkadaş hikayesi ise trajedinin simgesi oldu. Ariel Erlij, Hernan Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco ve Hernan Ferruchi isimli Arjantin vatandaşlarının liseden mezuniyetlerinin 30'uncu yılını kutlamak için New York'a gittikleri öğrenildi. Sıkı dostlar, kiraladıkları bisiklet ile gezdikleri sırada saldırı yaşandı. Fabrika sahibi olan Ariel Erlij'in, 2 arkadaşının tüm seyahat masraflarını karşıladığı öğrenildi. Arjantinli arkadaşlardan bir diğerinin ise yaralandığı kaydedildi.
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump
, saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yeşil Kart
(Green Card
) olarak da bilinen Çeşitlilik Vizesi Kurası programını durdurma sürecini başlattıklarını, kongreden de programın kaldırılmasını isteyeceğini söyledi.
GERİYE BU FOTOĞRAF KALDI
Yaşamını yitiren Arjantinli dostlardan geriye bu hatıra fotoğrafı kaldı. Diego Mendoza (en solda) Alejandro Pagnucco (soldan ikinci), Ariel Erlij (soldan üçüncü), Diego Angelini (sağdan ikinci) ve Hernan Ferruchi (sağdan üçüncü). Saldırıda Ann-Laure Decadt isimli Belçikalı da yaşamını yitirdi. Diğer 2 kurbanın kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.
ARAÇTA DEAŞ NOTU
Evli ve çocuk sahibi olan 29 yaşındaki Saipov'un 2010'da Green Card yani oturma izni alarak ABD'ye geldiği belirlendi. Dünya Ticaret Merkezi'ne yakın Chambers Caddesi ve West Caddesi'nin kesişim noktasında bir okul otobüsüne çarparak duran Saipov, yaralı halde gözaltına alındı. Saldırganın yanında paintball tabancası, plastik mermi atan havalı tabanca ile terör örgütü DEAŞ
'a bağlılık notu bulundu.