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'de çocuk tacizi pasaporta işlenecek

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 16:49
ABD'de çocuk tacizi pasaporta işlenecek

Çocuk istismarcılarının pasaportlarında, "Hamili, reşit olmayan kimseye karşı dan suçlu bulunmuştur ve ( yasası uyarınca) cinsel suçlu kategorisinde yer almaktadır" ibaresi yer alacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuklara da bulunduğu tespit edilenlerin pasaportlarının iptal edileceği ve durumlarına ilişkin "tanıtıcı" bilgilerin yer alacağı yeni pasaport için başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, çocuk istismarcılarına verilecek pasaportun arka kapağının iç tarafında, "Hamili, reşit olmayan kimseye karşı cinsel istismardan suçlu bulunmuştur ve ( yasası uyarınca) cinsel suçlu kategorisinde yer almaktadır." ibaresinin yer alacağı kaydedildi.

Çocuk istismarı suçlularının, farklı seyahat belgelerine de sahip olmayacağının altı çizildi.

ABD pasaportlarını veren Dışişleri Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden isimleri alınır alınmaz ilgili kişilere tebliğde bulunulacağını belirtti.

Uygulamadan etkilenecek pasaport sahiplerinin, yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar mevcut pasaportlarıyla yurt dışına gidebileceği kaydedilirken göçmenlik ve iç güvenlik görevlilerinin bu listeyi ne zaman oluşturacağı henüz açıklanmadı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, pasaportlarda yer alacak ifadenin, söz konusu kişilerin ABD'den çıkışını engellemeyeceği ve pasaportların geçerlilik süresini etkilemeyeceğini belirtti.

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ABD'de çocuk tacizi pasaporta işlenecek
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