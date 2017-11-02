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Esad rejiminden "Çatışmasızlık" bölgesine saldırı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 23:23 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 23:27
Esad rejiminden Çatışmasızlık bölgesine saldırı

'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan 'daki Duma ilçesine düzenlenen saldırıda 6 sivil öldü

Muhaliflerin kontrolündeki bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ahmed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin 'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını dile getiren Abdullah, rejimin ilçeye yönelik saldırılarında çok sayıda yerleşim yerinde maddi hasarın da meydana geldiğini kaydetti.

Elektrik ve suyun kesik olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor. Bölge sakinleri elektriği aldıkları jeneratörlerden suyu ise kazdıkları kuyulardan temin ediyor.

Rejim güçlerinin kontrol noktalarından insani yardımların girmesine izin vermediği Doğu Guta'da son dönemlerde yetersiz beslenmeden kaynaklanan çocuk ölümleri meydana geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

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Esad rejiminden "Çatışmasızlık" bölgesine saldırı
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