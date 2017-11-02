İspanya savcılığı, Katalan Lider için tutuklama emri talep etti

İspanya
savcılığı, yüksek mahkemeden Belçika
'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont
'un ülkeye dönüp ifade vermemesi durumunda, Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartılmasını talep etti.
İspanyol yargısının, aralarında Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski Katalan liderin
avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtmişti.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu. Puigdemont ise bu gelişmelerin ardından hakkındaki suçlamalardan dolayı Belçika'ya gitmişti.