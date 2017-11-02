Türkiye'nin en iyi haber sitesi

savcılığı, Katalan Lider için tutuklama emri talep etti

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 18:48
İspanya savcılığı, Katalan Lider için tutuklama emri talep etti

savcılığı, ’ya giden eski Katalonya lideri ve dört bakan için Avrupa genelinde tutuklama emri talep etti.

savcılığı, yüksek mahkemeden 'ya giden Katalonya lideri 'un ülkeye dönüp ifade vermemesi durumunda, Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartılmasını talep etti.

İspanyol yargısının, aralarında Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtmişti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu. Puigdemont ise bu gelişmelerin ardından hakkındaki suçlamalardan dolayı Belçika'ya gitmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya savcılığı, Katalan Lider için tutuklama emri talep etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz