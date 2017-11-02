Son dakika: FED faiz kararını açıkladı

Fed'in dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Fed faizleri sabit tuttu.

ARALIK'TA ARTABİLİR

Fed, en son 21 Eylül'deki toplantısında da faizleri değiştirmemiş ve sabit bırakmıştı. Önümüzdeki ay yapılacak toplantıda ise faizlerin çeyrek puan artırılabileceği belirtiliyor. Öte yandan 2018 genelinde de üç kez faiz artışı öngörülüyor.

İKİ KEZ ARTIRDI

Fed, en son faiz artırımını Temmuz ayında gerçekleştirmiş ve faizler çeyrek puan yükseltmişti. Böylece sene içinde ikinci kez artırımı yapmıştı. Son 14 ay içerisinde ise toplam 4 faiz artışı yapıldı.

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK

Öte yandan piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kimi seçeceği de yakından izlenmeye devam ediliyor. Kararın yarın açıklanması beklenirken, öne çıkan iki aday piyasaların 'şahin' olarak nitelediği Fed Guvernörü Jerome Powell ile daha 'güvercin' olan Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor.

Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi ve Donald Trump'ın ekonomi hedeflerini desteklemesi geliyor.

Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor ise, geliştirdiği para politikası kuramı (Taylor Kuralı) nedeniyle Fed'in bağımsızlığının daraltılmasını isteyen bazı Cumhuriyetçilerin gözdesi. "Taylor Kuralı"na göre, reel faiz oranı enflasyonun 1,5 katına eşit olmalı. Bu Fed'in şu andaki faiz oranının yüzde 4 civarında olması anlamına geliyor.

Taylor'un ismi ilk gündeme geldiğindfe dolarda ciddi değer kazançları yaşanmış, dolar/TL kurunda da 3.80 TL'nin üzerine doğru bir seyir izlenmişti.