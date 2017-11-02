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Son dakika: 'dan kritik açıklaması

Giriş Tarihi: 2.11.2017 17:28
Son dakika: Rusya'dan kritik PYD açıklaması
Moskova'dan yapılan açıklama şu şekilde: 'nin daveti yeniden değerlendirecek. Soçi'deki görüşmeler için listeyi yeniden hazırlayacağız.
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Son dakika: Rusya'dan kritik PYD açıklaması
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