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’dan o patriğe davet

Giriş Tarihi: 2.11.2017 20:12
Suudi Arabistan’dan o patriğe davet

Maruni Hristiyanlarının dini lideri Rai, resmi davet üzerine 'a gidecek

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Suudi Arabistan’dan o patriğe davet
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