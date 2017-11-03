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ve 'dan 'da füze savunma tatbikatı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 23:15 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 23:24
ABD ve Almanya'dan Yunanistan'da füze savunma tatbikatı

ile 31 Ekim'de 'da başlattıkları tatbikatta, ve hava savunma füzeleri denemesine karar verdiklerini açıkladı. Tatbikata 200'den fazla Amerikan ve 370 Alman askeri de katılıyor.

'dan yapılan yazılı açıklamada, 200'den fazla Amerikan ve yaklaşık 370 Alman askerinin, 'nın öncülük ettiği ve hava savunma sistemleri tatbikatına katılacağı belirtildi.

9 Kasım'a kadar sürecek tatbikatın, 'ın Chania Füze Fırlatma Üssü'nde gerçek mermilerle yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Artemis Saldırısı" olarak adlandırılan tatbikatın, kuvvet projeksiyonları ve hava savunma sistemleri ile ilgili gerçeğe en yakın eğitimi sağlamaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 'nin Kara Kuvvetleri 10. Hava ve Füze Savunma Komutanlığının bölgeye intikal edeceği ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nın operasyonel teyakkuz değerlendirme kriterleri kapsamında taktiksel bir senaryo ile gerçek füzeler fırlatacağı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Artemis Saldırısı gibi tatbikatlar şimdiki ve gelecekteki kuvvetlerin, potansiyel rakipleri caydırmak, caydırıcılığın başarısız olduğu zaman da onları hızlıca yenmek gibi kabiliyetleri nasıl edindiklerini ve farklı alanlarda veya tartışmalı bölgelerde savaşmaya hazır olduklarını gösteriyor."

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ABD ve Almanya'dan Yunanistan'da füze savunma tatbikatı
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