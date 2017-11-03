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'den hükümetine acil çağrı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 17:16
BM'den Avustralya hükümetine acil çağrı

Birleşmiş Milletler (), hükümetine, Papua Yeni Gine'deki Manus Adası'nda bulunan gözaltı merkezindeki 600 civarındaki kişiye acilen koruma, gıda, su ve diğer temel hizmetlerin sağlanması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamada, gözaltı merkezinde bulunan yüzlerce kişinin refah ve emniyetine ilişkin ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Colville, merkezde bulunan 500 civarındaki kişinin sığınma başvurularının işleme dahi alınmadığının altını çizdi.

hükümetine, 3 gün önce kapatılan gözaltı merkezindeki yaklaşık 600 kişiye acilen koruma, gıda, su ve diğer temel hizmetleri tedarik etme çağrısında bulunan Colville, "Avustralya ve Papua Yeni Gine hükümetlerine uluslararası insan hukuku ve 1951 BM Mülteciler Sözleşmesi altında bunu yapma zorunlulukları olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch ise, "Avustralya ve Papua Yeni Gine'ye gerginliğin tırmandırılmaması, su, elektrik ve sağlık hizmetlerinin yeniden başlamasını şiddetle tavsiye ettik." ifadesini kullandı.

Baloch, gözaltı merkezinde en son pazar günü yiyecek dağıtıldığını aktardı.

Avustralya'nın yasa dışı yollardan deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı yürüttüğü caydırıcılık politikasını eleştiren Baloch, "Onlara (mülteci ve sığınmacılara) kötü muamele etmek ve onları terk etmek zulme dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesi ile birlikte dört yaşındayken Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya göç eden ve bu ülkede büyüyen Hollywood yıldızı Russell Crowe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Manus, ulusal bir utanç, hayatlar belirsizlik içinde. Korku ve umutsuzluk içinde yaşıyorlar, çok utanç verici.'' ifadelerini kullanmıştı.

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BM'den Avustralya hükümetine acil çağrı
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