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lider 'ya dönmeyecek

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 00:37 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 01:51
Eski Katalan lider İspanya'ya dönmeyecek

lider 'un avukatı Bekaert: Puigdemont 'da kalacak. Müvekkilim, prosedür süresince Belçikalı yetkililer ile tam iş birliği yapacağını söyledi.

lider 'un avukatı Paul Bekaert, hakkında tutuklama kararı çıkarılan müvekkilinin 'da kalacağını bildirdi.

Bekaert, Flamanca yayın yapan Belçika kamu televizyonuna yaptığı açıklamada, "Müvekkilimden, Belçika'daki başkan ve diğer 4 bakan hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duydum." dedi.

Puigdemont'un Belçika'da kalacağını kaydeden Bekaert, "Müvekkilim, prosedür süresince Belçikalı yetkililer ile tam iş birliği yapacağını söyledi." diye konuştu.

Eski Katalan hükümeti üyeleri hakkında, "devlete karşı isyan ve başkaldırmadan" 25 yıla, "ayaklanmadan" 15 yıla ve "kamu malını kötüye kullanmaktan" 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ulusal Mahkemesi de Puigdemont dahil hükümet üyeleri hakkında tutuklama kararı almış, İspanya'daki 9 bakan tutuklandıktan sonra 5 ayrı cezaevine gönderilmişti.

Puigdemont ile 4 eski Katalan bakan, geçen pazartesi yapılan suç duyurusu öncesi Belçika'ya gelmişti.

Puigdemont'un avukatı Bekaert, daha önce de Belçika'ya kaçan terör örgütü üyesi Fehriye Erdal ile İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyen terör örgütü ETA üyelerini savunmuştu.

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Eski Katalan lider İspanya'ya dönmeyecek
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