Eski Katalonya lideri Puigdemont hakkında yakalama kararı

İspanya Mahkemesi, eski Katalonya lideri Charles Puigdemont hakkında yakalama emri çıkarttı. Ayrıca mahkeme Puigdemont'un, video konferans aracılığıyla tanıklık talebini reddetti.

KATALONYA LİGİ KURULURSA HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

Öte yandan İspanya hükümetinin, hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika'ya kaçan eski Katalonya lideri Charles Puigdemont, devlet televizyonu RTBF'de çıktığı programda açıklamalarda bulundu. Puigdemont, 21 Aralık'taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" ifadelerini kullandı.