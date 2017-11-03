Eski Kuzey Koreli diplomattan şok açıklama: Modern köle gibiydik!

Kuzey Kore'nin eski Londra Büyükelçi Yardımcısı olan ve 2016'da Güney Kore'ye iltica eden Thae, CNN'e konuşarak, üst düzey diplomat olarak kendi ülkesini yöneten "zalim komünist parti" ile görev yaptığı "özgürlükler ülkesi" arasında yıllarca korkunç bir ikileme maruz kaldığını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkeyi yönetmekte bir takım sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Thae, "Bu nedenle Kim Jong-un, ne kadar acımasız bir adam olduğunu herkese göstermeye karar verdi. Böylece herkes ondan korkacaktı." dedi.

Thae, ülkesinde "modern köle" gibi yaşadığını vurgulayarak, "Oğullarımın da benim gibi bir yaşam sürmesini istemedim." diye konuştu.

Oğullarının uzun süredir "özgürlük hayaliyle" yaşadığını ve yaşamlarını Pyongyang'ın boyunduruğu olmadan yaşamak istediklerini dile getiren Thae, buna rağmen oğullarının kendisiyle Güney Kore'ye iltica etmeye yanaşmadıklarını söyledi.

Kuzey Kore'de "askeri harekat" ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret eden Thae, tüm tarafların olası bir nükleer çatışmadan kaçınması gerektiğini vurguladı.