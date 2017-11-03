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: 8 askeri öldü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 22:09 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 22:54
Son Dakika: 8 İran askeri öldü

'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran kentinde teröristlerle yaşanan da 8 İran askerinin öldüğü bildirildi.

resmi haber ajansı İRNA'ya açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, "Sınır muhafızlarımız ile terörist gruplar arasında Çaldıran kentinde çıkan da birçok terörist öldürüldü. Ancak, bu çatışmalarda 8 askerimiz de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Radfer, çatışmanın sınırın sıfır noktasında yaşandığını belirterek, "Terörist gruplara karşı bölgede operasyon devam ediyor." dedi.

Çatışmayla ilgili daha detaylı bilginin, operasyonlar sonlandığında paylaşılacağını kaydeden Radfer, çatışmada öldürülen güvenlik güçlerinden 3'ünün sınır muhafızı, 5'inin ise muvazzaf asker olduklarını söyledi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki yaklaşık 45 bin nüfuslu sınır kenti, Van'ın Çaldıran ilçesinin karşısında yer alıyor.

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Son Dakika: 8 İran askeri öldü
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