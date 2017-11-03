Son Dakika Haberi: New York saldırısını o örgüt üstlendi!

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Örgüt, haftalık olarak yayınladığı Al Naba gazetesi aracılığıyla saldırının sorumluluğunu üstlendi. Terör örgütü DEAŞ daha önce saldırıları haber ajansı yoluyla üstleniyordu.
New York'taki Manhattan bölgesinde, 29 yaşındaki Özbek vatandaşı Seyfullo Saipov bir kamyonetin kalabalığın üzerine sürmüş, ardından araçtan inerek çevredekilere ateş açmıştı.
Saldırının ardından yaralı bir şekilde yakalan Saipov'un ABD'ye Green Card çekilişini kazanarak geldiği ortaya çıkmış, ABD Başkanı Trump vize sisteminde değişiklik vaadinde bulunmuştu.
Saipov'un Guantanamo'ya gönderilmesi gerektiğini söyleyen Trump, DEAŞ'lı terörist için idam cezası istemişti.