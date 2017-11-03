Son dakika: Trump'ın Twitter hesabı "bilerek" kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının dün akşam saatlerinde 11 dakikalığına kapatılmasının arkasında şirkette son iş günü olan bir çalışanın müdahalesinin olduğu bildirildi.

TWITTER RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Twitter olayın ardından resmi hesabından yaptığı ikinci açıklamada, olayın ilk açıklamada ifade edildiği gibi bir hata sonucu değil, çalışanın bilinçli müdahalesiyle gerçekleştiğini belirtti.

"İÇ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Açıklamada, "Soruşturmamız sonucunda hesabın bir Twitter müşteri destek çalışanı tarafından şirketteki son gününde kapatıldığını öğrendik. Konuyla ilgili kapsamlı iç soruşturma yürütüyoruz." ifadeleri yer aldı.

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