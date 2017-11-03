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: 'ın hesabı "bilerek" kapatıldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 11:05
Son dakika: Trump'ın Twitter hesabı bilerek kapatıldı

haberi... ABD Başkanı 'ın hesabını, şirkette son iş günü olan bir çalışanın bilerek devre dışı bıraktığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald 'ın hesabının dün akşam saatlerinde 11 dakikalığına kapatılmasının arkasında şirkette son iş günü olan bir çalışanın müdahalesinin olduğu bildirildi.

TWITTER RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Twitter olayın ardından resmi hesabından yaptığı ikinci açıklamada, olayın ilk açıklamada ifade edildiği gibi bir hata sonucu değil, çalışanın bilinçli müdahalesiyle gerçekleştiğini belirtti.

"İÇ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Açıklamada, "Soruşturmamız sonucunda hesabın bir Twitter müşteri destek çalışanı tarafından şirketteki son gününde kapatıldığını öğrendik. Konuyla ilgili kapsamlı iç soruşturma yürütüyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Trump'ın Twitter hesabı "bilerek" kapatıldı
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