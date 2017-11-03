Trump'tan Clinton'a "ön seçim" suçlaması

Trump, 12 günlük Asya turundan önce Twitter hesabından açıklamalar yaptı ve başkanlık yarışındaki rakibi Clinton'a ağır eleştiriler getirdi.

ABD Başkanı Trump, 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinden önce ön seçim sürecinde Demokratların öne çıkan iki ismi olan ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Vermont Senatörü Bernie Sanders arasındaki rekabete ilişkin önemli iddiaları gündeme taşıdı.

- "FBI VE ADALET BAKANLIĞINA GİDELİM"

"Gizli işbirliğiyle ilgili asıl hikaye, Donna Brazile'nin yeni kitabı. Sahtekar Hillary, Demokrat Parti Ulusal Komitesini (DNC) satın aldı, ardından Demokratların ön seçimlerini Çılgın Bernie'den çaldı. Pocahontas (Elizabeth Warren) efsanevi sahtekar Hillary Clinton'ın önderliğindeki Demokratların ön seçimlere hile karıştırdığını yeni açıkladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığına gidelim." açıklamasını yapan Trump, Demokrat Massachussetts Senatörü Warren'ın iddialarına atıfta bulundu.

- "SANDERS İLE YARIŞACAĞIMI DÜŞÜNÜRDÜM"

Trump ayrıca "Bernie Sanders taraftarları, sahtekar Hillary tarafından ön seçimlerin çalınması dolayısıyla sinirli olmakta tamamen haklılar. Hilesiz bir şekilde her zaman Bernie Sanders ile yarışacağımı ve kazanacağımı düşünürdüm, Hillary ile değil. Haklıydım." ifadelerini kullandı.

- "PARTİ, CLİNTON İÇİN ÇALIŞIYORDU"

Demokrat Partinin ana omurgasını oluşturan ve seçim döneminde karar verme organı olarak işlev görev Demokrat Parti Ulusal Komitesinin (DNC) eski başkanı Donna Brazile, başkanlık seçimleriyle ilgili kaleme aldığı kitabında, partinin Sanders için değil özellikle Clinton için çalıştığını iddia etmişti.

Brazile, Clinton'ın gizlice DNC'deki ilgili birimler üzerindeki etkinliğini artırdığını ve Sanders'ın bilinçli biçimde desteklenmediği görüşünü dile getirmişti.

Brazile'nin kitabının ardından Amerikan CNN kanalına konuşan Demokrat Senatör Warren, "Ön seçimlerin Hillary Clinton lehine hileli yapıldığı görüşüne katılıyor musunuz?" sorusuna, "Evet. Demokrat Partinin bu konuyla ilgili hesap verme zamanı gelmiştir." yanıtını vermişti.

Geçen yılki başkanlık ön seçimlerinde Clinton, küçük bir farkla Demokrat rakibi Sanders'ı geride bırakmış ve Cumhuriyetçi Trump ile yarışmaya hak kazanmıştı. Trump, Clinton kendisinden daha fazla oy almasına rağmen seçim sistemi gereği daha fazla delege sayısına ulaşarak ABD'nin 45. Başkanı olmuştu.