‘Yağmur Adam’ da tacizci çıktı!

ABD
'de, ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan ve Hollywood'u sarsan cinsel taciz
ve tecavüz skandalları tüm hızıyla sürüyor. "Yağmur Adam
" ve "Kramer Kramer'e Karşı" filmlerindeki rolüyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Dustin Hoffman
'ın, 30 yıl önce prodüksiyon asistanı olan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 1985'te "Satıcının Ölümü" adlı TV filminin çekimleri sırasında 17 yaşındaki Anna Graham Hunter
, Hoffman'ın poposunu ellediğini ve kendisiyle cinsel içerikli sohbetler yaptığını açıkladı. Hollywood Reporter dergisi için kaleme aldığı yazıda Hoffman'ın kendisini ve setteki diğer kadınları hedef alan tacizlerini anlatan Hunter, "Setteki ilk günümde benden ayak masajı istedi, yaptım. Popomu sıktı. Önümde seksten bahsetti" ifadelerini kullandı. Taciz mağduru Anna Graham Hunter, bir gün Dustin Hoffman ile tartışmaları sırasında ona sözlü ve fiziksel tacizlerinden hoşlanmadığını söylediğini ve oyuncunun ondan özür dileyerek bir daha yapmayacağına söz verdiğini aktardı. Derginin skandal sonrası ulaştığı Hoffman ise "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" dedi.
SIRADA ÜNLÜ YÖNETMEN VAR
Hollywood'daki
taciz skandalına "Bitirim İkili" ve "X-Men: Son Direniş" filmlerinin yönetmeni Brett Ratner da dâhil oldu. Los Angeles Times
gazetesinin haberine göre, Kanadalı oyuncu Natasha Henstridge ve ABD'li oyuncu Olivia Munn
'ın da aralarında bulunduğu altı kadın, 48 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Ratner'e cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarında bulundu. Avukatı aracılığıyla cinsel taciz iddialarını reddeden Ratner'ın, kendisine tecavüz suçlamasında bulunan Melanie Kohler isimli kadına dava açtığı öğrenildi.