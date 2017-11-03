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’ da tacizci çıktı!

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Giriş Tarihi: 3.11.2017
‘Yağmur Adam’ da tacizci çıktı!

Hollywood’da skandallarına yenisi eklendi: “” filmiyle Oscar alan oyuncu , taciz mağdurundan özür diledi

'de, ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan ve Hollywood'u sarsan ve tecavüz skandalları tüm hızıyla sürüyor. "" ve "Kramer Kramer'e Karşı" filmlerindeki rolüyle Oscar kazanan ünlü oyuncu 'ın, 30 yıl önce prodüksiyon asistanı olan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 1985'te "Satıcının Ölümü" adlı TV filminin çekimleri sırasında 17 yaşındaki , Hoffman'ın poposunu ellediğini ve kendisiyle cinsel içerikli sohbetler yaptığını açıkladı. Hollywood Reporter dergisi için kaleme aldığı yazıda Hoffman'ın kendisini ve setteki diğer kadınları hedef alan tacizlerini anlatan Hunter, "Setteki ilk günümde benden ayak masajı istedi, yaptım. Popomu sıktı. Önümde seksten bahsetti" ifadelerini kullandı. Taciz mağduru Anna Graham Hunter, bir gün Dustin Hoffman ile tartışmaları sırasında ona sözlü ve fiziksel tacizlerinden hoşlanmadığını söylediğini ve oyuncunun ondan özür dileyerek bir daha yapmayacağına söz verdiğini aktardı. Derginin skandal sonrası ulaştığı Hoffman ise "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" dedi.

SIRADA ÜNLÜ YÖNETMEN VAR
Hollywood'daki taciz skandalına "Bitirim İkili" ve "X-Men: Son Direniş" filmlerinin yönetmeni Brett Ratner da dâhil oldu. gazetesinin haberine göre, Kanadalı oyuncu Natasha Henstridge ve ABD'li oyuncu 'ın da aralarında bulunduğu altı kadın, 48 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Ratner'e cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarında bulundu. Avukatı aracılığıyla cinsel taciz iddialarını reddeden Ratner'ın, kendisine tecavüz suçlamasında bulunan Melanie Kohler isimli kadına dava açtığı öğrenildi.
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‘Yağmur Adam’ da tacizci çıktı!
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