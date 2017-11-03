"Yahudileri kim kurtardı" tartışması başladı

Başkent Sofya'da Kızıl Ordu anısına yaptırılan bir anıta "100 yıllık Yahudi kuşatması" ve Rusya karşıtı yazılar yazılması Rusya'da tepkiyle karşılandı.
Rusya Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın dün Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşında 50 bin Yahudinin ölümden kurtarılmasının Kızıl Ordu'nun sayesinde sağlandığı ifadelerine Bulgaristan'dan cevap geldi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nda ülkedeki 50 binden fazla Yahudinin, Nazi toplama kamplarına gönderilmesinin engellenmesinde Kızıl Ordu'nun rolünün bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bulgaristan'daki Yahudileri Nazi toplama kamplarından kurtaran Kızıl Ordu değil, Bulgaristan halkıdır." ifadesine yer verildi.