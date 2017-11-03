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"Yahudileri kim kurtardı" tartışması başladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 18:18 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 18:31
Yahudileri kim kurtardı tartışması başladı

'nın, 2. Dünya Savaşı'nda ülkedeki Yahudilerin tarafından kurtarıldığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Bulgaristan'daki Yahudileri Nazi toplama kamplarından kurtaran Kızıl Ordu değil Bulgaristan halkıdır" açıklamasını yaptı.

Başkent Sofya'da anısına yaptırılan bir anıta "100 yıllık Yahudi kuşatması" ve karşıtı yazılar yazılması Rusya'da tepkiyle karşılandı.

Rusya Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın dün 'da 2. Dünya Savaşında 50 bin Yahudinin ölümden kurtarılmasının Kızıl Ordu'nun sayesinde sağlandığı ifadelerine Bulgaristan'dan cevap geldi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nda ülkedeki 50 binden fazla Yahudinin, Nazi toplama kamplarına gönderilmesinin engellenmesinde Kızıl Ordu'nun rolünün bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bulgaristan'daki Yahudileri Nazi toplama kamplarından kurtaran Kızıl Ordu değil, Bulgaristan halkıdır." ifadesine yer verildi.

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"Yahudileri kim kurtardı" tartışması başladı
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