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Barzani’nin makamı lağvedilecek

Giriş Tarihi: 4.11.2017
Barzani’nin makamı lağvedilecek

Tek taraflı adımla a giden Barzani hem kendi siyasi hayatını bitirdi hem de ’de yönetim krizi oluşmasına neden oldu. Barzani’nin başkanlık makamının tamamen kaldırılması gündemde

, Tahran ve başta olmak üzere uluslararası camianın tepkilerine rağmen düzenleyen, bunun sonucunda da istifa etmek zorunda kalan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () lideri 'nin başkanlık makamı tamamen ortadan kaldırılabilir. Barzani'ye muhalif siyasi hareketlerin sözcüleri, IKBY'de köklü bir yönetim değişikliğini ve başkanlık sisteminin sona erdirilmesini konuşuyor. Son ana kadar 25 Eylül'deki referanduma karşı çıkan Goran Hareketi'nden Mahmud el Şeyh Vahab, diğer muhalif partiler olan Kürdistan İslami Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği ile anlaşarak başkanlık makamını lağvedeceklerini söyledi. televizyonuna konuşan Vahab "Bazı kararlar, Irak'taki Kürt halkının geleceği konusunda belirleyici olmuştur. Tıpkı şu an Bağdat yönetimiyle yaşanan krizi tetikleyen referandum kararı gibi bu kararlar Mesud Barzani tarafından tek başına alınmıştır. Geçmişteki hatalarımızı tekrar etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. IKBY'de 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyordu ancak Bağdat- arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine, seçimlerin 8 ay ertelendiği açıklanmıştı.

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Goran Politbüro üyesi Muhammed Tevfik, "Mevcut IKBY yönetiminin son 2 yıldır yönetme kapasitesinin sorgulanır düzeyde olduğu ve yönetimin özellikle ekonomik durum ve petrol konularında yanlış politikalar sonucu gelişen krizlerin çözümünde yetersiz kaldığı" görüşünü dile getirdi.
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Barzani’nin makamı lağvedilecek
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