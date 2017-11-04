Eski Katalonya lideri Puigdemont hakkında yakalama kararı

İspanya Mahkemesi, eski Katalonya lideri Charles Puigdemont hakkında yakalama emri çıkarttı. Ayrıca mahkeme Puigdemont'un, video konferans aracılığıyla tanıklık talebini reddetti.

KATALONYA LİGİ KURULURSA HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

Öte yandan İspanya hükümetinin, hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika'ya kaçan eski Katalonya lideri Charles Puigdemont, devlet televizyonu RTBF'de çıktığı programda açıklamalarda bulundu. Puigdemont, 21 Aralık'taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

KARAR BELÇİKA'YA ULAŞTI

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkındaki tutuklama kararının Belçika'ya ulaştığı bildirildi.

Belçika Federal Savcı Eric Van Der Sijpt yaptığı açıklamada, Puigdemont için çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama kararını aldıklarını doğruladı.

Sijpt, "Kararı inceleyip, soruşturma hakimine vereceğiz. Bu, yarın, yarından sonraki gün, hatta pazartesi olabilir. Acelemiz yok." dedi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.