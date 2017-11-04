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'ın sitelerini 4 yıl önce korsanlar ele geçirmiş

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 21:15 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 21:20
Trump'ın internet sitelerini 4 yıl önce korsanlar ele geçirmiş

ABD'de 2016 Başkanlık seçiminden yıllar önce Başkan Donald 'a ait yaklaşık 200 nin "Rus olduğu tahmin edilen" korsanları tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

AP haber ajansının iddiasına göre, henüz ABD Başkanı olmadan önce Trump ailesine ait ticari ve şahsi en az 195 "Rus olduğu tahmin edilen" korsanları tarafından ele geçirildi.

Habere göre, Trump ailesi iddiaları reddederken siber güvenlik uzmanları bu iddiaların doğru olduğunu düşünüyor.

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, web siteleri ele geçirildikten sonra bu siteleri ziyaret edenlerin St. Petersburg'da bir sunucuya yönlendirildiği kaydedildi.

AP, konu hakkında araştırma yapmaya başladıktan sonra ise web sitelerinin sunucularının, durumun fark edilmesi üzerine St. Petersburg'daki sunucudan çıkartıldığını öne sürdü.

Haberde ayrıca Trump'ın web sitelerinin 2013'te Rusya'daki sunucuya yönlendirildiği belirtiliyor.

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Trump'ın internet sitelerini 4 yıl önce korsanlar ele geçirmiş
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