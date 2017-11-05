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'da 'nun sivilleri vurduğu iddia edildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 16:21
Afganistan'da NATO'nun sivilleri vurduğu iddia edildi

'da kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında, 14 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

kuvvetlerinin, 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesinde düzenlediği hava saldırısında sivilleri vurduğu ileri sürüldü.

Kunduz İl Şura Vekili Huş Ahmad Nasratyar, dün gece saatlerinde NATO uçaklarının ilçeyi bombaladığını iddia etti. Saldırıda 14 sivilin öldüğünü ifade eden Nasratyar, ölenlerin arasında 3 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

NATO'DAN AÇIKLAMA YAPILDI!

Kunduz'daki Kumando Birlikleri Sözcüsü Cavid Selim ise saldırıda ölenlerin üyesi olduğunu söyledi. Selim, söz konusu operasyonda yaklaşık 50 örgüt militanının öldürüldüğünü aktardı. NATO'dan henüz açıklama yapılmadı.

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Afganistan'da NATO'nun sivilleri vurduğu iddia edildi
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