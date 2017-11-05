Arama motoru Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi

Turkcell'in geliştirdiği yerli arama motoru "Yaani" bir haftada bir milyon indirilme rakamına ulaştı.

Turkcell açıklamasına göre, 25 Ekim tarihinde yapılan lansman ile kullanıma sunulan arama motoru Yaani, bir haftada bir milyon indirilme rakamına ulaşarak, ilk hafta itibari ile en fazla indirilen yerli uygulama oldu. Yaani ilk 3 gün itibariyle de uygulama marketlerinde de en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşmişti.



Türkiye'yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonunu kullanan Yaani, Türkçeyi iyi bilmesi ile öne çıkıyor.



Uygulama ayrıca kullanıcılar arama yaptıkça onların alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda gösteriyor. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor. Örneğin Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor. Yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani'den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafeleri, iletişim bilgileri ile birlikte görebiliyor.



Yaani'yi indiren Turkcell'liler 1 GB internet kazanırken uygulama içerisinden yapılan aramalar, internet kotasından harcanmıyor. Buna ek olarak Turkcell'liler Yaani'yi kullandıkça her ay 1 GB internet kazanmaya devam edecek. Yaani hem App Store hem de Google Play uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.