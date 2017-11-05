Bask'taki sembolik referandumda 'hayır' çıktı!

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask Özerk Yönetimi'nin 13 belediyesinde bağımsızlık yanlısı sembolik halk oylaması düzenlendi.

"Gure Esku Dago (Bizim Elimizde)" adlı sivil toplum örgütünün Haziran 2016'dan bu yana yürüttüğü girişimle gerçekleşen halk oylamasında katılımcılara "Egemen bir Bask devletinin vatandaşı olmak ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Sembolik olmasına rağmen Bask Özerk Yönetimi'ndeki resmi makamların da destek verdiği halk oylamasına katılımın yaklaşık yüzde 40 olduğu duyuruldu.

Bölgedeki 13 belediyede yapılan sembolik halk oylamasının amacının "kendi geleceğine karar verme hakkını" teşvik etmek olduğu kaydedildi.

Gure Esku Dago'dan yapılan açıklamada, bir yılı aşkın sürede Bask ve Navarra bölgelerindeki 167 belediyede benzer halk oylamaları yapıldığı ve bu oylamalarda 155 binden fazla kişinin oy kullandığı ifade edildi.

BAĞIMSIZLIK İSTEYENLERİN ORANI

Bask bölgesinin eski özerk yönetim Başkanı Juan Jose İbarretxe tarafından 2003'te ortaya atılan ve kamuoyunda "İbarretxe planı" olarak adlandırılan yeni siyasi statü önerisi, Bask Parlamentosunda onaylanmasına rağmen 2005'te İspanya Meclisinde görüşülüp reddedilmişti.

Gündemden tamamen düşen İbarretxe planında kullanılan "kendi geleceğine karar verme hakkı" ifadesi ise mevcut durumda gerek Katalonya gerekse Bask'taki bağımsızlık yanlısı girişimlerde sıkça ön plana çıkartılıyor.

Bu arada Bask Üniversitesinin ve Deustobarometro adlı sosyal araştırma merkezinin yayınladıkları son anketinde, bölgedeki bağımsızlık girişimlerine desteğin her geçen yıl daha da azaldığına vurgu yapıldı. Anketin sonucunda, Bask halkının yüzde 60'ının "bağımsızlığı hiç istemediği veya çok az ilgilendiği", bağımsızlık isteyenlerin oranının ise yüzde 16,9'da kaldığı görüldü.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en geniş haklara sahip bölge olan, 2 milyondan fazla nüfuslu Bask, 1936'da elde ettiği özerklik statüsünü diktatör Franco'nun ölümünün ardından 1979'da "Gernika statüsü" adı altında daha da genişletmişti. Bask bölgesi, İspanya'da Madrid ve Katalonya'dan sonra ekonomisi en güçlü üçüncü özerk yönetim olarak biliniyor.

Öte yandan halk oylamasına katılan Basklıların, Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanmalarını protesto etmeleri de dikkati çekti.

Bilbao kentinde dün akşam düzenlenen gösteride, binlerce kişi "siyasi tutukluların serbest bırakılmasını" istemişti.