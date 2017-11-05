Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son dakika: Katalan lider Puigdemont, polisine teslim oldu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 15:58 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 16:19
Son dakika: Katalan lider Puigdemont, Belçika polisine teslim oldu

Eski Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanının polisine teslim olduğu bildirildi. Belçika devlet televizyon kanalı VRT NWS'nin herinde, Puigdemont ve beraberindeki bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un Belçika polisine giderek teslim oldukları duyuruldu.

Federal Savcılığının konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan herlerde, Puigdemont ve 4 bakanın bugün Belçika polisi tarafından gözaltına alınacağı iddia edilmişti.

Ulusal Mahkemesi, Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak dün Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.

İspanya savcılığı, Katalan Lider için tutuklama emri talep etti
Puigdemont: Katalan problemini AB'nin kalbine taşımaya geldim

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Katalan lider Puigdemont, Belçika polisine teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz