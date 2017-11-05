Son dakika: Katalan lider Puigdemont, Belçika polisine teslim oldu

Belçika Federal Savcılığının konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Puigdemont ve 4 bakanın bugün Belçika polisi tarafından gözaltına alınacağı iddia edilmişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak dün Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.