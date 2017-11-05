Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da dev tutuklama dalgası!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 10:14
Suudi Arabistan'da dev tutuklama dalgası!

'da aralarında bu gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu çok sayıda eski bakan ve emirin gözaltına alındığı iddia edildi.

Al-Arabiya'da yayımlanan haberde, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bu gece kurulan Yolsuzluk ile Mücadele Komisyonu'nun, aralarında bu gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve emiri gözaltına aldığı iddia edildi.

Füze saldırısı sonrası Suudi Arabistan'da sıcak saatler

FÜZE SALDIRISI SONRASI SUUDİ ARABİSTAN'DA SICAK SAATLER

ÇOK SAYIDA BAKAN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan isimler hakkında bilgi verilmezken, aralarında bir kadının da olduğu ve bu kişilerin yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındıkları ifade edildi.

Haberde "Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilirken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kraliyet kararnamesi gereğince bu gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, tutuklama, malvarlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

YEMEN'DEN SUUD'A FÜZE ATILDI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan'da dev tutuklama dalgası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz