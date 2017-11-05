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'da veliaht prens operasyonu mu?

Giriş Tarihi: 5.11.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 16:23
Suudi Arabistan'da veliaht prens operasyonu mu?

'a dün Yemen tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından hareketli dakikalar yaşandı. Yolsuzlukların engellenmesi için komisyon kurulmasına karar veren bin Abdulaziz ciddi yaptırım kararları aldı. Suudi Arabistan'da yaşanan bu gelişmeler, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Yeni Birlik Gazetesi Yazarı Avni Özgürel tarafından A Haber'de Diplomasi programında ele alındı.

Suudi Prens Alwaleed bin Talal, çok sayıda kıdemli prens ve Bakanın hedef alındığı büyük bir yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ülkede rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için komisyon kurulmasını kararlaştıran bin Abdulaziz'in ciddi yaptırım kararları aldığı kaydedildi. Yemen'den, 'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından ülkede hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın, gücü nasıl eline aldığı üzerine değerlendirmelerde bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Suudi Arabistan'daki tutuklamalarla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi kim?

ÖZGÜREL: SUUDİ PRENS BATI'DAKİ ANALİZLERİ DİKKATE ALIYOR

Suudi Prensi'nin, Batı'da yapılan analizleri dikkate aldığını belirten Avni Özgürel, Suudi'lerin son dönemdeki 'Ilımlı İslam' söylemi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Arabistan'ın mevcut yönetim anlayışı ile bu yüzyılı tamamlayamayacağını idrak ettiğini ifade eden Avni Özgürel, Batı'da kısa sürede Arabistan'ın, parçalanacağına ilişkin haritalar yayınladığını belirterek, yaşanan bu gelişmeler sonucunda Suudi Prens'in Batı'daki analizleri dikkate almaya başladığını söyledi.

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Suudi Arabistan'da veliaht prens operasyonu mu?
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