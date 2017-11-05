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'daki tutuklamalar Suudi borsasını da vurdu

Giriş Tarihi: 5.11.2017 11:02
Suudi Arabistan'daki tutuklamalar Suudi borsasını da vurdu

'da yolsuzlukla mücadele kapsamında çok sayıda Prens ve eski bakanın tutuklanması Suudi Arabistan borsasını da vurdu. Suudi TASI endeksi açılışın hemen ardından gelen satışlarla yüzde 1.5 değer yitirdi.

Başında tutuklananlar arasında adı geçen Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud'in olduğu Kraliyet şirketi Kingdom Holding hisselerindeki değer kaybı ise yüzde 9.9 oldu. Bu düşüş, şirket hisselerinde 2014 yılından bu yana görülen en büyük değer kaybı.

178 şirketin işlem gördüğü endekste 160 şirket değer kaybetti.

'da ve veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın iktidarını sağlamlaştırmak amacıyla kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun ilan ettiği bildiriye göre 11 prens ve 38 eski bakan tutuklandı.

Suudi Arabistan'da dev tutuklama dalgası!

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Suudi Arabistan'daki tutuklamalar Suudi borsasını da vurdu
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