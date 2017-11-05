Suudi Arabistan'daki tutuklamalar Suudi borsasını da vurdu

Başında tutuklananlar arasında adı geçen Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud'in olduğu Kraliyet şirketi Kingdom Holding hisselerindeki değer kaybı ise yüzde 9.9 oldu. Bu düşüş, şirket hisselerinde 2014 yılından bu yana görülen en büyük değer kaybı.

178 şirketin işlem gördüğü endekste 160 şirket değer kaybetti.

Suudi Arabistan'da Kral Salman ve veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın iktidarını sağlamlaştırmak amacıyla kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun ilan ettiği bildiriye göre 11 prens ve 38 eski bakan tutuklandı.