Türkiye'nin baskısı sonuç verdi! PYD o zirveye katılmayacak...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

DEAŞ nasıl bir terör örgütü ise PKK da bir terör örgütüdür. Güvenlik söz konusu olduğunda kimseden izin almayız. Kandil'e dönük olur, Sincar'a olur, biz terörle mücadele içinde yoğun çaba içinde olduk, olacağız.

Rakka'da kimlerin nelerle, hangi paçavralarla kutlama yaptığını açık bir şekilde gördük. Bu sizin destek verdiğiniz terör örgütlerinin yansımalarıdır.

PKK'nın İran'daki uzantısı olan PJAK onlar için de bir sorun. İran'la güvenlik işbirliğini artırmamız önem arzediyor. Trafik bundan sonra da devam edecek. Diplomasi trafiği başladığında belli çevrelerden eleştiriler yöneltiliyor. Sınırdaş olduğumuz bir ülke ile bizim batı ittifakında yer aldığımız için ilişkilerimizi düşürmemiz beklenemez.

"SURİYE HALKLARI KONGRESİ ERTELENDİ"

Suriye Halkları Kongresi toplamayı planladıklarını söylediler (Rusya). Biz de dedik ki bunula ilgili bize daha fazla bilgi verin. Onlar da tamam dediler. O arada bir tür emrivaki ile ilan edildiğini duyduk biz ve itiraz ettik. Bunun üzerine Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelendiklerini açıkladılar. Bizim Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın da temasları olacak. Rusya, Suriye Halkalı Kongresi'ni erteledi, PYD katılmayacak.

''HABUR'DA İNSANİ KAYGILARLA HAREKET ETMEK İSTİYORUZ''

Habur'da biz insani kaygılarla hareket etmek istiyoruz. Habur'un karşısı İbrahim Halil Kapısı'nı Bağdat'a devredin biz kapıyı kapatmayın dedik. Bunun süreci devam ediyor. Biz, Irak Kürtleri ile hep iyi ilişkiler içinde olduk. Irak'ın toprak bütünlüğünü feda etmek demek, bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkması demek.

İspanya'da referandumu tertip eden kişiler hakkında da tutuklama kararı çıkardılar. Mevcut sistem içerisinde siz her bir etnik grubun bir devleti olsun mantığı ile hareket ederseniz, ki bazı batılı aydınlar, yazarlar böyle bir telkinde bulundular, dünyada devlet sayısı 300'e çıkabilir. Bunun sonu yok.

Şu ana kadar 1. ve 2. Maliki hükümetleri döneminde çok büyük hatalar yapıldı. Sünni kesimler denklemin dışına itildiler. Sünniler kendilerini o kadar güçsüzleştirilmiş hissettiler ki DEAŞ gibi bir şeytanla bile iş tutmayı tercih ettiler. Yapılması gereken bu şartları ortadan kaldıracak adımların atılmasıdır.