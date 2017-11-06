2030 için operasyon

Ekonomik ve siyasi bir yenilenme hamlesine başladığını dünyaya duyuran Suudi Arabistan
'da, aralarında kraliyet ailesinden prenslerin, eski bakanların ve önemli bürokratların da bulunduğu onlarca isim sürpriz bir operasyonla gözaltına alındı. El Arabiya
'nın bildirdiğine göre, operasyon Kral Selman
bin Abdülaziz tarafından kurulan ve başına Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens
Muhammed bin Selman'ın getirildiği yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından gerçekleştirildi. Önceki gece yapılan ve dünyada bir deprem etkisi yaratan operasyonda 11 prens, dört bakan, onlarca eski bakan ve iş adamı gözaltına alındı veya tutuklandı. Yolsuzluk davaları çerçevesinde tutuklananlar arasında en öne çıkan isim ise Prens el Velid Bin Talal'in de yer aldığı kaydedildi. Tatilini Bodrum'de geçirdiği dönemde Türk kamuoyunun da yakından takip ettiği isim 18.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 45'inci işadamı ve sosyal medya devi Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı olarak dikkat çekiyor. Bir dönem tahtın güçlü adaylarından Prens Miteb bin Abdullah'ın Suudi Ulusal Muhafızları Bakanlığı görevine son verilirken, Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan da görevden alındı. Bu kişilerin görevden alınmasıyla ilgili ise herhangi bir gerekçe belirtilmedi.
AMAÇ: 2030 HEDEFLERİ
Uzmanlar, Yemen
operasyonlarında, diplomaside ve ulusal güvenlik konularında yaptığı hamlelerle öne çıkan 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın önceki geceki operasyonlarla Suudi ailesindeki değişim hamlesini hızlandırdığı yorumlarını yaptı. Önüne 2030 yılını hedef olarak koyan Suud ailesi, bu tarihe kadar ülkeyi finansal olarak dönüştürmeyi, dev ticaret projelerini hayata geçirmeyi ve ılımlı İslam projesini desteklemeyi amaçlıyor.
YEMEN'DEN ATILAN FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ
Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Yemen topraklarından başkent Riyad'a atılan balistik füzenin başarıyla imha edildiğini duyurdu. Başkentteki sivil yerleşim bölgesine atılan füzenin, Patriotlar ile havada iken imha edildiği kaydedilen açıklamada, füzeye ait şarapnel parçalarının ise Riyad Kral Halid Havalimanı'nın doğu tarafındaki kullanılmayan sınırların içine düştüğü ifade edildi.
PRENS MUKRİN'İN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Suudi Arabistan'ın Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter düştü. Mukrin ve beraberindeki 8 kişi hayatını kaybetti. Prensle birlikte helikopterde Emir Vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin de olduğu ifade edildi.