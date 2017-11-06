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elebaşı Gülen’in suç dosyaları ofisinde saklanıyor!

Giriş Tarihi: 6.11.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 11:47
FETÖ elebaşı Gülen’in suç dosyaları FBI ofisinde saklanıyor!

Eski çalışanı Edmonds, Gülen’in federal ajanlar tarafından nasıl korunduğunu deşifre etti. “’nün korunma direktifini ilk kez Clinton verdi” diyen Edmonds: FBI tarafından Gülen’in suç dosyalarının saklandığını ifade etti.

Ergenekon ve operasyonları sürecinde ABD'den verdiği istihbarat bilgileriyle tanınan eski ve CIA çalışan Türk kökenli Sibel Edmonds "'i hedef almak, radikal din adamı Gülen'i korumak: Özel Müşavir Robert Mueller istifa etmeli" başlıklı yazısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de nasıl koruma altına alındığını deşifre etti: Gülen'in ABD eski Başkanı döneminde bizzat başkanın emriyle korumaya alındı.

'ABD PROBLEMİN PARÇASI OLDU'

Akşam'ın haberine göre FBI'da Gülen hakkında bekleyen çok sayıda suç dosyası bulunuyor. FBI'ın Chicago, New Jersey ve Washington D.C. ofislerinde bekleyen bu suç dosyalarının üstü kapatılmakta. Durum öyle bir hal aldı ki 2016 Mart ayında NATO'nun üst komutanı General Wesley Clark, ABD'nin de Türkiye'nin başındaki bir problemin parçası haline geldiğini söylemişti.

SİBEL EDMONDS'UN, NEWSBUD İNTERNET SİTESİNDEKİ YAZISI.

TRUMP'IN BAŞLATTIĞI FLYNN SORUŞTURMASI YERSİZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı emekli General Michael Flynn'e yönelik Türkiye lehine lobi faaliyeti yürüttüğü suçlamalarının yersiz olduğunu belirten Sibel Edmonds, Flynn soruşturmasının başında FBI'in eski direktörü Robert Mueller'in olduğunun altını çizdi. Edmonds Müller'in karanlık ilişkilerini şöyle açıkladı: Gülen'i koruyan Mueller'in Flynn soruşturmasında Türkiye'yi hedef aldığı için eski FBI direktörünün ivedilikle istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir.

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FETÖ elebaşı Gülen’in suç dosyaları FBI ofisinde saklanıyor!
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