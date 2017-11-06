Kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı "aile içi mesele"ye bağladılar

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan Devin Patrick Kelley'in saldırıdan önce kiliseye düzenli giden kayınvalidesine tehdit içerikli mesajlar yolladığı bildirildi.

Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesi saldırısıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Freeman Martin, Kelley'in saldırıdan önce kayınvalidesini kısa mesajla tehdit ettiğini, saldırının hedefinin kayınvalidesi olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Martin, "Bunun devam eden bir aile içi durum olduğunu söyleyebilirim. (Saldırganın) kayınvalidesi bu kiliseye gidiyordu ve kendisinden tehdit içerikli mesajlar almıştı." dedi.

Saldırganın kayınvalidesinin kimliği ve mesajların içeriğine dair detayları paylaşmayan Martin, kadının soruşturma ekibine ifade verdiğini aktararak, "O kiliseye giden kayınvalidesine öfkeli olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Martin, saldırganın Hava Kuvvetlerinden 2014 yılında "uygunsuzluktan ihraç" edilmesinin nedeninin de araştırıldığını belirtti.

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Saldırıda 20 kişinin de yaralandığını söyleyen Martin, yaralıların yarısının durumunun kritik olması dolayısıyla ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Kelley'in saldırı düzenlediği kilisedeki ayinlere 50 kişinin düzenli katıldığı belirtilirken, yaşamını yitirenler arasında 17 aylık bir bebeğin yanı sıra kilise papazının 14 yaşındaki kızının da olduğu bildirildi.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda ikisi Teksas'tan, ikisi de Colorado'dan satın alınmış dört silah bulunduğu ifade edilirken, Kelley'in söz konusu silahları almak için gerekli izinlere sahip olmadığı öne sürülüyor.

SALDIRGANIN ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR

Kilise'den ayrıldıktan sonra Kelley'in silahlı bir mahalle sakini ile çatışmaya girdiğini ve vurulduğunu ifade eden Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Martin, saldırganın saldırıdan hemen sonra babasını aradığını ve o anda kendisine ateş ettiğini belirtti.

GEÇMİŞİNDE "AİLE İÇİ ŞİDDET" KAYITLARI VAR

Kelley'in kiliseye düzenlediği saldırı ile ilgili soruşturma devam ederken, geçmişindeki aile içi şiddet kayıtları dikkati çekiyor.

Hava Kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Trisha Guillebeau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kelley'in 2010 ile 2014 yılları arasında New Mexico eyaletinde bulunan Holloman Hava Üssündeki Lojistik Teyakkuz Biriminde görev yaptığını açıkladı.

Kelley'in 2012 yılında eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesi ile askeri mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Guillebeau, 2014 yılında saldırganın rütbesinin er seviyesine indirildiğini, "uygunsuzluktan ihraç" edildiğini ve 12 ay hapse mahkum edildiğini ifade etti.

Saldırganın ilk eşinden 2012'de mahkeme kararıyla boşandığı ve 2014'te tekrar evlendiği bildirilirken, ikinci evliliğinin akıbetine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNE İNANMAZDIM"

Saldırı sonrasında aracında ölü bulunan Kelley'in dayısı Dave Ivey, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Devin'in böyle bir şeyi yapabileceğine asla inanamazdım." ifadelerini kullandı.

Şoka uğradığını belirten Ivey, saldırganın ailesinin olay nedeniyle çok acı çekeceğini ve kurbanlar için üzgün olduğunu belirtti.

Kelley'in eski kız arkadaşları da kendisinin şiddete eğilimli davranışlara sahip olduğunu iddia etti.

NBC televizyonuna konuşan Katy Landry, Kelley ile kilisede tanıştıklarını belirterek, birliktelikleri sona erdikten sonra saldırganın ara sıra kendisini telefonla arayarak rahatsız ettiğini iddia etti. Landry, saldırganın konuşmalarında "saçma sapan" ifadeler kullandığını öne sürdü.

Kelley'in aile içi geçimsizlik iddiaları dışında tescil süresi geçmiş araç kullanma ve hız limitini aşma gibi birkaç trafik cezası dışında sabıka kaydının bulunmadığı belirtiliyor.