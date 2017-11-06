Suudi Arabistan'da önceki gece kurulan yolsuzluk komisyonunun ilk işi 11 prens, görevdeki 4 bakan, TV sahipleri ve iş adamları dahil çok kişiyi gözaltına almak olmuştu. Gözaltına alınanlar arasında Prens El Velid bin Talal da bulunuyor.

Gözaltına alınanların Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutulduğu iddia ediliyordu. Otel içinden çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Şok iddia! Prensler bu otelde mi tutuluyor?

El Cezire'den Saad Abedine'nin paylaştığı video ve fotoğrafları çok sayıda kişi retweet etti. Görüntülerde gözaltına alınanların olduğu iddia ediliyor. Görüntüde silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu geniş bir salonda yer yatakları var.