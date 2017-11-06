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'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Giriş Tarihi: 6.11.2017 07:36 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 07:37
Suudi Arabistan'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Asir vali yardımcısı ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Asir vali yardımcısı ve beraberindeki heyetin bulunduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, yaptığı açıklamada, düşen helikopterin Asir bölge emiri yardımcısı ve heyetini taşıdığı, helikopterin enkazına ulaşıldığını belirtti.

Suudi Arabistan'da helikopter düştü
Asir bölgesi emiri yardımcısının heyeti ile birlikte rutin programlarını takip etmek üzere Ebha kentinin batısında bulunan sahil şeridini ziyaret ettiği, akşam saatlerinde dönüş yolunda helikopter ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Uzmanların helikopterin enkazına ulaştığını ve gerekli incelemeleri yaptığını belirten et-Turki, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile elde edilecek son bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

Akşam saatlerinde Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü açıklanmış, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Suudi Arabistan'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
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