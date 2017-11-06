Suudi Arabistan'da gözaltı dalgası büyüyor

Suudi Arabistan'dan alınan haberlere göre, Al Watania Holding'in de sahibi olan Al Rajhi onlarca prens ve ünlü zengin iş adamının ardından bugün göz altına alındı.





Dünyanın en cömert 20 insanı arasında gösterilen ve toplam 5.7 milyar dolarlık bağışı ile dünyaya adını duyuran Al Rajhi ve göz altına alınan prensler, bakanlar Riyad'ta ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor.

Riyad-Mekke yolu üzerinde bulunan Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.

Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor. İnternet üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor.

Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad'taki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu.







