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'da gözaltı dalgası büyüyor

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 08:38 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 08:43
Suudi Arabistan'da gözaltı dalgası büyüyor

'da dün gece 'in füze saldırısı ile başlayan gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ülkenin en büyük bankası 'nin sahibi ve aynı zamanda dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi de gözaltına alındı.

'dan alınan haberlere göre, Al Watania Holding'in de sahibi olan onlarca prens ve ünlü zengin iş adamının ardından bugün göz altına alındı.

Dünyanın en cömert 20 insanı arasında gösterilen ve toplam 5.7 milyar dolarlık bağışı ile dünyaya adını duyuran Al Rajhi ve göz altına alınan prensler, bakanlar Riyad'ta ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor.

Riyad-Mekke yolu üzerinde bulunan Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.

Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor. üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor.

Otelde son olarak ABD Başkanı 'ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad'taki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu.

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Suudi Arabistan'da gözaltı dalgası büyüyor
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