Suudi Prenslere 7 yıldızlı hapishane

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından yayımlanan kraliyet kararnameleriyle üst düzey isimlerin görevlerinden alınmasına karar verildi. Gözaltına alınan prensler Riyad'daki, boşaltılıp hapishane haline getirilen 7 yıldızlı Ritz Carlton Oteli'ne konuldu.

Riyad Mekke yolu üzerinde bulunan Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor.

OTELDE SON OLARAK DONALD TRUMP KALDI!

İnternet üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor. Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad'daki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu.