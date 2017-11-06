Trump, Japon balıklarına verdiği yemle gündemde!

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında balıklara verdiği yemle gündeme geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile birlikte ülkeye özgü koi balıklarını yemleyen Trump'ın elindeki kutunun tamamını bir anda gölete boşaltması dikkat çekti.

Fazla beslenmesinin zararlı olduğu bilinen koi balıklarına önce kaşıkla yem atan Trump daha sonra elindeki kutuyu ters çevirerek boşalttı. Trump'ın bu hareketi, sosyal medyada da çok konuşulan konulardan biri oldu. Abe ise balıkları kaşıkla yemlemeye devam etti.

JAPON BAKAN, TRUMP'IN DAMADIYLA BULUŞACAĞINI TWITTER'DAN ÖĞRENDİ

Öte yandan Trump'ın dışında, Trump'la birlikte Japonya ziyaretine katılan isimlerin de resmi temasları devam ediyor.

Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner de dün Japonya Dışişleri Bakanı Kono Taro ile buluştu. Ancak Japon Bakan, Kushner ile buluşacağını Twitter'dan öğrendi.

New York Times'ın Tokyo büro şefi gazeteci Motoko Rich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kono ve Kushner'in akşam saatlerinde bir araya geleceğini söyledi.

Bakan Kono bu tweeti alıntılayarak, 'Gerçekten mi?' mesajını paylaştı. Ancak akşam saatlerin Bakan Kono ile Kushner bir araya geldi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Kono, Kushner ile Ortadoğu'daki problem üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.