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Trump: Kuzey Kore için Putin'in yardımını istiyoruz

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 11:11
Trump: Kuzey Kore için Putin'in yardımını istiyoruz

Başkanı , Asya turu kapsamında Rus lider ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Başkanı , 13 günlük Asya turunun ilk ayağı olan Japonya'da temaslarını sürdürüyor. Trump, ziyaretleri sırasında 'yı ziyaret edebileceği ve ile görüşebileceği sinyallerini verdi. Trump, "Putin ile görüşebiliriz. Kuzey Kore için Putin'in yardımını istiyoruz ve birçok farklı liderle de bu konuda görüşeceğiz" dedi.

"BU KRİZ ÜLKEMİZ VE DÜNYA İÇİN BÜYÜK BİR SORUN"

Donald Trump, Kuzey Kore krizinin ABD ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Trump, "Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu kriz, ülkemiz ve dünya için büyük bir sorun ve bunu çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Trump: Kuzey Kore için Putin'in yardımını istiyoruz
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