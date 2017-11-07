Hesaplar donduruldu jetlere izin verilmedi

Suudi Arabistan
'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini içeren gözaltı dalgasının etkileri sürüyor. Veliaht Prens
Muhammed bin Selman'ın başkanlığındaki Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu tarafından gerçekleştirilen operasyonda onlarca kişi "yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla" gözaltına alınmıştı.
Arap ve dünya basını ülkedeki gözaltı dalgasını 32 yaşındaki Kral Selman
'ın oğlu veliaht prensin tahta çıkmadan önce güç konsolidasyonu olarak yorumladı.
FÜZE KRİZİ BÜYÜYOR
Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen Suudi Arabistan yarı resmi gazeteleri gözaltıların iki nedene dayandığını yazıyor. Bunlardan biri, 2009'da Cidde kentindeki kanalizasyon ihâlesindeki yolsuzluk diğeri ise geçen yıllarda çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü ilaçlarıyla ilgili ihalelerdeki yolsuzluk.
Gözaltına alınlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri 18,4 milyar dolarlık kişisel serveti ile Prens el-Velid bin Talal bulunuyor.
Gözaltına alınan ya da tutuklanan 11 prens, 4 bakan ve çok sayıdaki eski bakanın başkent Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutuldukları biliniyor. Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, tutuklanan kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve tüm hesaplarına el konulacağını duyurdu. Cidde'deki güvenlik birimlerinin ise özet jetlerin havalanmasına izin vermediği öğrenildi. Gerekçe olarak yüksek makamdaki kişilerin kaçma olasılığı gösterildi.
Öte yandan Suudi Arabistan, Yemen'den cumartesi gecesi gerçekleştirilen balistik füze saldırısını "savaş ilanı" olarak nitenlendirirken, saldırıdan İran
'ı sorumlu tuttu. İran Dışişleri Sözcüsü suçlamalar için "provokatif' dedi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz dün Riyad'da, cumartesi günü görevinden istifa eden Lübnan
Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.
'İSTİFASINI KABUL ETMİYORUZ'
Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin cumartesi günü "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirterek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklamasının yankıları sürüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un ise Hariri ülkeye dönüp gerekçelerini açıklayana kadar istifasını kabul etmeyeceğini söylediği bildirildi. Lübnan merkezli Hizbullah örgütü de, Hariri'nin bu kararı Suudi Arabistan'ın zoruyla aldığını iddia etti. Öte yandan Suudi Arabistan Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Lübnan'ın Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasının ardından asla eskisi gibi olmayacağını belirtti.
ABBAS BUGÜN RİYAD'DA
Filistin
'de Hamas ile El Fetih arasındaki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını"nın hayata geçirildiği günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bugün Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı. Abbas'ın sürpriz ziyaretinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve üst düzey yöneticilerle görüşeceği açıklandı.