PKK gençleri zorla silahlandırıyor

Terör örgütü PKK
/PYD
, Suriye
'nin Halep
ilinde işgal ettiği Menbiç ilçesinde gençleri zorla silah altına almak için toplu tutuklamalara başladı. Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, PKK/PYD, Halep'in Aynelarab ilçesinden (Kobani) yaklaşık 200 militanı, gençleri zorla silah altına almaları için Menbiç'e gönderdi. PKK/PYD unsurları önceki sabah saatlerinde Menbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara onlarca kontrol noktası kurarak 18-31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tutukladı. Terör örgütü, tutukladığı gençleri işgal ettiği Aynelarab kırsalındaki kamplara sevk etti. Tutuklamaların ardından Menbiç esnafının protesto gösterileri düzenlediği belirtiliyor. PKK/PYD ayrıca, ilçeye yakın Farat ve El-Kersan köylerinde seyyar kontrol noktaları oluşturdu.