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gençleri zorla silahlandırıyor

Giriş Tarihi: 7.11.2017
PKK gençleri zorla silahlandırıyor

/ 200 militanını, gençleri silahlandırmak üzere Menbiç’e gönderdi. Tutuklanan ve kamplara götürülen gençlerin silahlandırılacağı belirtiliyor

Terör örgütü /, 'nin ilinde işgal ettiği Menbiç ilçesinde gençleri zorla silah altına almak için toplu tutuklamalara başladı. Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, PKK/PYD, Halep'in Aynelarab ilçesinden (Kobani) yaklaşık 200 militanı, gençleri zorla silah altına almaları için Menbiç'e gönderdi. PKK/PYD unsurları önceki sabah saatlerinde Menbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara onlarca kontrol noktası kurarak 18-31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tutukladı. Terör örgütü, tutukladığı gençleri işgal ettiği Aynelarab kırsalındaki kamplara sevk etti. Tutuklamaların ardından Menbiç esnafının protesto gösterileri düzenlediği belirtiliyor. PKK/PYD ayrıca, ilçeye yakın Farat ve El-Kersan köylerinde seyyar kontrol noktaları oluşturdu.
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PKK gençleri zorla silahlandırıyor
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